L’equipaggio “A” della Uccialì Fishing Team (LNI Cirò Marina e Le Castella) vince la prima edizione del Fishing Time 2020

Il FISHING TIME 2020 – manifestazione amatoriale organizzata dalla Sezione di Cirò Marina della Lega Navale Italiana, di pesca sportiva nella disciplina del “Canna da Natante ad Equipaggi”

La Redazione

Cirò Marina,

venerdì 21 Agosto 2020.

Fishing Time LNI Ciro Marina

Le

emozioni che solo il mare regala sono sorprendenti, e avere la possibilitĂ di

provarle, assaporarle e condividerle fianco a fianco con amici, provoca una

sensazione inebriante, della quale si aveva proprio bisogno soprattutto dopo un

lungo periodo di stop causato dal lock-down. Questa è stata l’essenza della

prima edizione del FISHING TIME 2020,

la manifestazione amatoriale di pesca sportiva ad equipaggi, organizzata

magistralmente dalla sezione di Cirò

Marina della Lega Navale Italiana.

Nello

spettacolare tratto di mare rientrante nel comune di Cirò Marina, insignito

anche quest’anno della prestigiosissima Bandiera Blu, a bordo di ben 20

imbarcazioni da diporto, sessanta appassionati e soci delle sezioni della Lega

Navale Italiana proprio di Cirò Marina, di Crotone e Le Castella di Isola C.R.,

nonché appartenenti ai club di pesca sportiva crotonesi quali la Uccialì F.T.,

la GiamĂ F.C., lo Yatching Kroton Club, FishermanStore, alle prime luci

dell’alba e dopo le operazioni di accreditamento svoltesi nel rispetto delle

misure Anti-covid, si sono imbarcati sui

loro natanti ad equipaggi da 3 e sono partiti alla volta del campo gara, con il

supporto dei dinamici membri del nuovo direttivo della LNI ciròmarinese,

insediatosi a febbraio, che hanno fatto gli onori di casa.

Capitananti

dall’esplosivo neo-presidente e per l’occasione anche Direttore di Gara Pasquale MARTIRE, coadiuvato dal

giudice di gara federale Luigi CAMPANARO,

i concorrenti hanno proceduto ad effettuare le operazioni di ancoraggio alla

distanza di sicurezza prevista, in trepidante attesa dell’inizio gara.

Pronti-via

subito i ragazzi della Lega Navale di Cirò Marina, profondi conoscitori dei

fondali e collocatisi all’esterno del gruppone, hanno assestato bei colpi a

suon di sugarelli, rendendosi anche protagonisti di una cattura molto

particolare, ossia di una piccola verdesca, subito opportunamente liberata e

rilasciata in vita, con assegnazione di punteggio forfettario secondo il

regolamento.

L’utilizzo

delle striscioline di calamaro, infatti, inizialmente si è rivelata un’arma

vincente per eseguire catture immediate e multiple, poi però l’hanno fatta da

padrone le altre esche consentite ovvero i gamberetti e i vermi coreani, che

hanno consentito di insidiare anche altre prede.

A

farla da padrona sono state le boghe, giunte puntuali dopo circa un’ora

dall’inizio della gara, che in dimensioni anche generose, hanno fatto la

differenza nei vari carnieri. Non sono però mancati pagelli di taglia e pesci

pettine (i famosissimi e buonissimi “surici”) che hanno contribuito a rendere

davvero entusiasmante la pescata.

A

vincere il trofeo della prima edizione del Fishing Time 2020 è stato

l’equipaggio “A” della Uccialì Fishing

Team, composto dal socio LNI di Cirò

Marina Angelo MAZZACANE armatore della sua Ranieri Voyager con Vincenzo PESCATORE e Giuseppe FROIO soci

LNI di Le Castella. I fortissimi

ragazzi della UFT (ricordiamo che la compagnie è vice campione d’Italia 2019

nella specialità ), partiti un po’ in sordina a causa della forte corrente, dopo

la prima metà della gara, avendo regolato l’assetto con un ancoraggio doppio, a

suon di coppiole di boghe “cicciottelle”, hanno letteralmente sbaragliato gli

avversari, con un carniere fuori dal comune alla luce anche delle condizioni

venutesi a creare, facendo letteralmente gara a se.

Secondi

classificati a colpi di sauri, sono giunti ragazzi del team “Fisherman

Store One”, capitanato da LIÒ Nicola

(LNI Crotone) con MUNGO

Francesco (LNI Le Castella) ed ALFI’ Gennaro (LNI Cirò Marina). La medaglia di

bronzo invece è andata al Team GLASTRON

composto dai soci LNI di Cirò Marina BASTA Giuseppe, D’ONOFRIO Felice e MONACO

Luigi, che l’hanno spuntata sul fil di lana (per soli 100 grammi),

sull’equipaggio ALESSIOMARPESCA

composto da RUSSANO Salvatore, PUCCI Francesco e la spumeggiante PUCCI Carmen, autrice di una

prestazione magistrale e quindi premiata come migliore atleta femminile.

Da

segnalare inoltre la brillante prova del piccolo Cesare DIDDIO di soli 11 anni, che con il suo equipaggio, ha tenuto

testa a pescatori ben piĂą navigati, conquistando il premio del miglior pescatore under 18.

Dopo

aver svolto tutte le operazioni di classificazione e registrazione del pescato,

sempre all’aperto mantenendo il distanziamento sociale associato al costante

uso di igienizzanti secondo il protocollo sportivo, ed aver fatto rientro in

darsena, ammirando lo splendido scenario dalla prospettiva marina, offerto

dalla costa di Cirò Marina, si è svolta la premiazione un po’ sui generis per via delle disposizioni

di sicurezza, al termine della quale, i ragazzi della Lega Navale di Cirò

Marina, hanno contribuito ai festeggiamenti, omaggiando i vincitori e tutti i

partecipanti giunti da tutta la provincia, con il fantastico “Aperitivo del

Pescatore”, ovvero pietanze con prodotti tipici in un clima di festa,

nonostante le difficoltĂ logistiche legate alle disposizioni anti-covid,

rigorosamente rispettate con porzioni singole e percorso obbligato con rispetto

del distanziamento.

Non

potevano poi mancare alcune riflessioni sul finale dei vari partecipanti fra

cui è spiccata senza dubbio quella del presidente e padrone di casa Pasquale Martire: “Insediarsi alla presidenza della gloriosa sezione di Cirò Marina della

LNI, in un periodo così funesto per le relazioni sociali, ha reso molto

complicate le procedure di avvio della nuova stagione. Questo però non ci ha fermato

e grazie a persone fantastiche facenti parte del nuovo direttivo, siamo riusciti

a rimetterci in moto, partendo proprio con il Fishing Time, una manifestazione

sportiva che con l’entusiasmo dei ragazzi della Uccialì F.T., ha ottenuto in termini di partecipazione, un

risultato che è andato oltre le più rosee aspettative in questo periodo, e

riuscendo a coinvolgere tesserati LNI da tutta la provincia. Ringraziando tutti

indistintamente e in conclusione mi sia consentito dire che questa iniziativa

sarĂ solo l’inizio di un progetto sportivo a piĂą ampio spettro, che coinvolgerĂ

tutti i soci ma in particolare i nostri giovani, non appena la situazione epidemiologica

ce lo permetterà ”.

