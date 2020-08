Lo Spezia è in Serie A! Liguri promossi, al Frosinone non basta l’1-0

Lo Spezia è in Serie A! Liguri promossi, al Frosinone non basta l’1-0 Nella finale di ritorno dei playoff la squadra di Nesta vince ma non basta. Bianconeri per la prima volta in A in 114 anni di storia grazie al miglior piazzamento in campionato continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 21 Agosto 2020.

Lo Spezia è in Serie A! Liguri promossi, al Frosinone non basta l’1-0

Nella finale di ritorno dei playoff la squadra di Nesta vince ma non basta. Bianconeri per la prima volta in A in 114 anni di storia grazie al miglior piazzamento in campionato



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA