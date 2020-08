Triangolo per Dzeko: la Juve lo vuole, Milik alla Roma può sbloccarlo

Triangolo per Dzeko: la Juve lo vuole, Milik alla Roma può sbloccarlo Il bosniaco è in pole ma il polacco resta in attesa. Serve un sì ai giallorossi per favorire la Signora continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 21 Agosto 2020.

