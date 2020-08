Banega-Conte, lite furibonda e sfottÃ²… per il parrucchino

Banega-Conte, lite furibonda e sfottò… per il parrucchino

sabato 22 Agosto 2020.

Banega-Conte, lite furibonda e sfottò… per il parrucchino

Mentre la panchina dell’Inter litigava con quella del Siviglia per un rigore non concesso, l’argentino s’è diretto verso il tecnico nerazzurro prendendolo in giro



