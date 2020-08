Conte ai saluti: “Io e l’Inter, idee diverse. Devo pensare alla mia famiglia”

La Redazione24

,

sabato 22 Agosto 2020.

Conte ai saluti: “Io e l’Inter, idee diverse. Devo pensare alla mia famiglia”

Il tecnico nerazzurro alimenta i dubbi sul suo futuro: “Ringrazierò sempre per l’opportunità che mi è stata data, ma tante cose non mi sono piaciute e non voglio fare un altro anno così”



