Elezioni comunali CirÃ² Marina, presentate 9 liste dei candidati a Sindaco Dell’Aquila, Ferrari e Filippelli

Elezioni comunali Cirò Marina, presentate 9 liste dei candidati a Sindaco Dell’Aquila, Ferrari e Filippelli

Concluse oggi, la presentazione delle liste per le elezione amministrative al Comune di Cirò Marina

Cirò Marina,

sabato 22 Agosto 2020.

Dell’Aquila, Ferrari e Filippelli

Si sono concluse alle 12:00 di stamattina, sabato 22 agosto, le operazioni di presentazione delle liste per il Comune di Cirò Marina chiamati alle urne per le elezioni amministrative in programma il 20 e 21 settembre, quando si voterà anche per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari.

Presentate le tre liste per ogni candidato a Sindaco per il rinnovo del Consiglio comunale, Giuseppe Dell’Aquila, Sergio Ferrari e Nicodemo Filippelli.

Ecco i nomi

Sergio Ferrari

Nicodemo Filippelli

