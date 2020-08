Il garante detenuti Ferraro interviene su tentativo di evasione dal carcere Crotone

La nota dell’Avv. Federico Ferraro Garante comunale detenuti Crotone

La Redazione

Crotone,

sabato 22 Agosto 2020.

Nell’apprendere la notizia del tentativo di evasione dall’istituto di pena crotonese e della successiva dichiarazione, da parte del  Segretario nazionale e   di quello generale aggiunto del Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria,  circa la  mancanza di sicurezza nelle carceri e la contestuale carenza di organico, non posso che associarmi all’allarme lanciato nuovamente dal personale di Polizia penitenziaria per il tramite dei propri rappresentanti sindacali.

Il tema delle carenze di personale

d’altronde era stato già evidenziato nell’ambito della Relazione annuale sullo

stato delle detenzione carceraria 2020 a

Crotone, dello scorso luglio, come in numerosi interventi del Garante comunale

a monitoraggio delle emergenze e necessità riguardanti il mondo carcere di Crotone.

Ricordo che sin dalla Conferenza

nazionale dei Garanti territoriali, dell’ottobre 2018, tali necessità erano

state palesate all’allora capo del Dipartimento per l’Amministrazione

Penitenziaria dott. Francesco Basentini.

In quell’occasione era stato presentato ai garanti territoriali dei detenuti l’imminenza di un piano di assunzioni straordinario riguardante l’incremento di organico

sia nell’Amministrazione che nella personale di polizia.

Ad oggi tuttavia occorre ancora un

intervento risolutivo che investa risorse per interventi strutturali come nell’incremento di organico nell’A.P.

Non è più tollerabile,

in Paese dove vige lo Stato di diritto, assistere a tutt’oggi ad un sovraffollamento carcerario che si accompagna alle carenze del personale.

Senza un tempestivo ed

improcrastinabile intervento governativo

come si riuscirà , stante l’emergenza COVID 19, in queste condizioni a

garantire l’osservanza dei diritti umani fondamentali nei luoghi di reclusione?

Come si garantirà la dignità dei reclusi

e parimenti di chi svolge con professionalità il lavoro di Agente

penitenziario?

Invito i rappresentanti sindacali di

categoria ad aprire un confronto su

questo tema e mi rendo disponibile ad un incontro costruttivo cha porti

all’attenzione questi problemi insoluti,

nell’interesse di tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA