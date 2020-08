La fondazione Tannenhof di Remscheid dona un defibrillatore di ultima generazione al Comune di CirÃ²

La fondazione Tannenhof di Remscheid dona un defibrillatore di ultima generazione al Comune di CirĂ²

Il defibrillatore di ultima generazione è stato installato in Corso Lilio utile a salvare vite umane

CirĂ²,

domenica 23 Agosto 2020.

Nella giornata di ieri, 22 agosto 2020 presso la sala comunale del palazzo municipale, a margine dell’incontro per la formazione professionale di infermieri con la fondazione Tannenhof di Remscheid, con il direttore della Stiftung Tannenhof di Remscheid (Germania), con accanto la responsabile del programma in Italia, la dottoressa Maria Papaianni, ha voluto donare alla comunitĂ di CirĂ² un defibrillatore di ultima generazione che è stato installato in Corso Lilio utile a salvare vite umane.

Il Sindaco Francesco Paletta ha ringraziato ed ha chiesto di instaurare un rapporto di collaborazione per progetti futuri.

Le chiavi verranno consegnate alle associazioni locali, alle forze dell’ordine ed ai medici di base, oltre che alla guardia medica.

Il programma che partirĂ dal 14 settembre “diventa infermiere professionale MADE in Germany” ringrazia il comune di CirĂ² per l’accoglienza e la disponibilitĂ dimostrata con un grande segno di stima e amicizia.

I meeting sono giĂ partiti con straordinari successi e termineranno giorno 25 agosto 2020.

Per salvare vite bisogna agire in fretta!

