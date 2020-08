“La Terra di Nessuno” un film interamente ambientato nel nostro territorio proiettato nel Villaggio C. Colombo a Torre Melissa

Una bella serata che probabilmente sara’ replicata nei prossimi giorni, anche nel Capoluogo

La Redazione

Torre Melissa,

domenica 23 Agosto 2020.

Si e’ svolta ieri sera sotto il porticato del Villaggio C. Colombo a Torre Melissa, la proiezione del film : La Terra di Nessuno. Un film interamente ambientato nel nostro territorio con molte scene girate proprio nella bella Torre Melissa. Molti i volti locali comparsi nelle scene: Antonio Ciraulo, Filomena Perri, Antonella Romeo, Carmelo Palmieri, Giuseppe Nigro, Palmina Spizzirri, Domenico Russo. Un film realizzato dal giovane ed emergente Regista Calabrese , Fabio Mancuso a cui la Pro Loco di Melissa nelle persone della Presidente Maria Framcesca Spataro e della sua vice Giusy Zinzi, hanno omaggiato una pergamena per l’ impegno e la capacita’ nel lanciare attraverso la sua realizzazione, un messaggio di riscatto e di legalita’, di un territorio che vuole essere normale e giusto. Questi in sintesi i concetti emersi, in un quadro piu’ generale di ricerca della legalita’ e battaglie antimafie, come valori fondanti, di una terra che guarda al futuro in termini positivi. Un grazie anche dalla Pro Loco ad una sua socia: Franca Russano, che ha curato la parte tecnica ed un grazie alla Protezione Civile Locale che ha garantito il rispetto delle normative anti-covid. Una bella serata che probabilmente sara’ replicata nei prossimi giorni, anche nel Capoluogo. Una Pro Loco dunque, giovane, al femminile prevalentemente e frizzante, che inizia a promuovere iniziative di elevato valore sociale.

