Torretta, il medico scrive: nessun contagio in paese

Con un cartello affisso alla porta dello studio medico

Nunzio Esposito

CRUCOLI TORRETTA,

domenica 23 Agosto 2020.

Da giorni continue voci circolavano insistenti, proprio durante la massiccia presenza turistica nella nostra localitĂ , a proposito di presunti casi di positivitĂ al Covid-19 nel nostro comune.

Ed allora ha pensato bene, il dott. Egidio Romano, medico di base, di apporre all’ingresso del suo ambulatorio di Torretta, affacciato su Piazza Matteotti, un grande cartello con scritto a caratteri cubitali la falsità di quelle voci.

“A fronte delle infondate voci su

una ipotetica diffusione del virus nel nostro comune – si legge sul cartello –

intendo tranquillizzare residenti e turisti che ufficialmente non c’è nessun

caso di contagio da coronavirus…”

Altro che social e internet, avrĂ

pensato il medico, molto conosciuto in tutto il circondario per il suo lavoro

ormai ultraventennale, qui ci vuole carta e penn…arello per mettere a tacere un

tam tam mediatico che rischiava solo di creare panico ed un ancor piĂą

fastidioso fuggi fuggi generale dalla nostra ormai affollatissima Torretta.

Ed ecco “stampato” in quattro e quattr’otto

un bel maxi cartello che meglio di così non poteva chiarire la realtà dei fatti,

nonostante fin da inizio pandemia dai bollettini ufficiali della Regione

Calabria e dell’Asp di Crotone non sono mai giunte notizie di casi positivi, né

ospedalizzati, né in isolamento domiciliare, di cittadini o persone presenti

nel nostro territorio comunale.

