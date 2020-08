Come nel 2013, triplete capolavoro. E vincendole tutte in Europa

Come nel 2013, triplete capolavoro. E vincendole tutte in Europa Solo i bavaresi e il Barcellona (2009 e 2015) in due stagioni hanno fatto il triplete. Impressionante il cammino in questa edizione: nessuno aveva mai fatto percorso netto continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 24 Agosto 2020.

