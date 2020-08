Il calcio non si ferma mai: in Francia si gioca giÃ , il 29 Arsenal-Liverpool. E la A…

Il calcio non si ferma mai: in Francia si gioca già , il 29 Arsenal-Liverpool. E la A…

La Redazione24

,

lunedì 24 Agosto 2020.

Il calcio non si ferma mai: in Francia si gioca già, il 29 Arsenal-Liverpool. E la A…

Con la finale di Champions si è chiusa la stagione 2019-20, ma in alcuni Paesi è già cominciata la nuova annata. Il 30 settembre la Supercoppa di Germania tra Bayern-Borussia Dortmund



