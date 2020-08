La triste notte di Icardi: Psg battuto, 90′ in panchina e la beffa Choupo-Moting…

La triste notte di Icardi: Psg battuto, 90′ in panchina e la beffa Choupo-Moting… Maurito non mette piede in campo contro il Bayern nella prima finale europea della sua carriera. E Tuchel gli preferisce l’attaccante camerunese per l’assalto alla ricerca del pareggio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 24 Agosto 2020.

Maurito non mette piede in campo contro il Bayern nella prima finale europea della sua carriera. E Tuchel gli preferisce l’attaccante camerunese per l’assalto alla ricerca del pareggio



