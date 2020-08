Psg, la grande illusione: 1,3 miliardi per non vincere la Champions. E ora “paga” Tuchel?

La Redazione24

,

lunedì 24 Agosto 2020.

Psg, la grande illusione: 1,3 miliardi per non vincere la Champions. E ora “paga” Tuchel?

Da Neymar e Mbappé, ma non solo. Il club dell’emiro del Qatar Al Thani in nove anni ha speso un fiume di denaro in top player con un obiettivo: strappare la Coppa dalle grandi orecchie. Impresa fallita…



