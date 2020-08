Serie A, attesa per il calendario: il sorteggio forse lâ€™1 settembre

Serie A, attesa per il calendario: il sorteggio forse l’1 settembre

lunedì 24 Agosto 2020.

Il nuovo campionato comincerà il 19 settembre e si concluderà il 23 maggio. La compilazione del calendario non dovrebbe avvenire in diretta tv, ma direttamente sul sito della Lega



