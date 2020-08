CirÃ² Marina: ripresi dopo la pausa estiva, i lavori di riqualificazione delle strade del centro abitato

CirĂ² Marina: ripresi dopo la pausa estiva, i lavori di riqualificazione delle strade del centro abitato

Continua il piano di riqualificazione del paese della Commissione Straordinaria del Comune di CirĂ² Marina

La Redazione

CirĂ² Marina,

martedì 25 Agosto 2020.

Nella giornata di oggi è iniziato l’intervento di fresatura del vecchio conglomerato ammalorato su Via Scaletto. Qui il progetto redatto dal Responsabile dell’UTC, Ing. Iacovino Ferdinando, prevede la scarifica e la realizzazione del nuovo tappetino di usura per l’intera arteria stradale che parte da Piazza Rossa e termina allo spartitraffico di intersezione con Via Serra Falcone. I lavori verranno completati con la realizzazione di tutta la segnaletica orizzontale. La prossima settimana avrà inizio l’intervento di realizzazione della segnaletica orizzontale sull’intero tratto del lungomare che parte dall’ingresso del porto e arriva al villaggio Punta Alice.

