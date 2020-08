Crotone: i Summer Invasion invadono il Museo e Giardini di Pitagora fino al 31 agosto

Spettacoli teatrali, concerti, cinema, mostre, presentazioni di lbri: eventi sempre sold-out che hanno riempito di bellezza questa strana estate in cittĂ

Giuseppe Benevento

Crotone,

martedì 25 Agosto 2020.

Continua la Summer Invasion, la rassegna culturale che questa estate ha “invaso” il Museo e Giardini di Pitagora, grazie alla stretta collaborazione del Circolo Arci Le CentocittĂ , il Consorzio Jobel, Arci Crotone, la regia del CSV Aurora Crotone e oltre 40 soggetti fra associazioni e privati della cittĂ . Una rassegna che ha messo al centro la cultura e la sua fruizione nella massima sicurezza, ai tempi del coronavirus. Spettacoli teatrali, concerti, cinema, mostre, presentazioni di lbri: eventi sempre sold-out che hanno riempito di bellezza questa strana estate in cittĂ .

Di seguito gli appuntamenti dell’ultima settimana di agosto in vista del rush finale a settembre:

LUN 24 AGO18.30INCONTRO CON OTTAVIO ROSSANIA CURA DI MEDITERRARTEMUSEOÂ

21.00PROIEZIONE “IN NOME DELLA LEGGE” A CURA DI CINALCIAREA SPETTACOLI

MAR 25 AGO21.00“LAST CALL” IN VOLO VERSO IL FUTURO A CURA DE LA SORGENTE DELLE ARTIMUSEO – AREA ESTERNA

MER 26 AGO21.00PROIEZIONE “SANTA SUBITO” INCONTRO CON ROSA MARIA SCORESEAREA SPETTACOLI

GIO 27 AGO21.00INCONTRI MUSICALI MEDITERRANEICONCERTO PER VIOLINO E PIANOFORTEMUSEOÂ

21.00PROIEZIONE “IN NOME DELLA LEGGE” A CURA DI CINALCIAREA SPETTACOLI

VEN 28 AGO19.30READING – CONTEMPORANEEAREA SPETTACOLI

21.30READING – CONTEMPORANEEA CURA DEL TEATRO DELLA MARUCAAREA SPETTACOLI

SAB 29 AGO21.00LADIES SING THE WORDS – “LA RAGAZZA DEL PAESE ACCANTO” A CURA DI PAOLO CERRELLIMUSEO – AREA ESTERNA

DOM 30 AGO21.00PROEIZIONE “SE C’E’ UN ALDILA’ SONO FOTTUTO” VITA E CINEMA DI CLAUDIO CALIGARI E INCONTRO CON SIMONE ISOLAAREA SPETTACOLI

LUN 31 AGO21.00PROIEZIONE “PICCOLI AFFARI SPORCHI” A CURA DI CINALCIAREA SPETTACOLI

Vi ricordiamo che per partecipare alle attività della Summer Invasion è necessario registrarsi al sito ufficiale www.summerinvasionkr.it

e dove previsto prenotare il proprio posto per gli spettacoli, in modo

da garantire la gestione dell’affluenza secondo le nome vigenti.

