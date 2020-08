Lichtsteiner: “Pirlo vincerà , è come Zidane. Juve, sei meravigliosa ma impegnativa”

Lichtsteiner: “Pirlo vincerà, è come Zidane. Juve, sei meravigliosa ma impegnativa” L’esterno svizzero, 7 stagioni in bianconero: “Andrea ottima scelta, saprà gestire il gruppo e sarà aiutato dai ‘vecchi’. Gli avversari mi odiavano? Lo so, meno male che fuori dal campo sono diverso” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 25 Agosto 2020.

Lichtsteiner: “Pirlo vincerà, è come Zidane. Juve, sei meravigliosa ma impegnativa”

L’esterno svizzero, 7 stagioni in bianconero: “Andrea ottima scelta, saprà gestire il gruppo e sarà aiutato dai ‘vecchi’. Gli avversari mi odiavano? Lo so, meno male che fuori dal campo sono diverso”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA