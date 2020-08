Bartomeu smentisce le dimissioni. E sarÃ  battaglia legale con Leo

Bartomeu smentisce le dimissioni. E sarà battaglia legale con Leo

Bartomeu smentisce le dimissioni. E sarà battaglia legale con Leo Il contestatissimo presidente resta in sella, il club pensa a un ultimo tentativo per far cambiare idea a Messi, ma intanto non esclude l'azione legale

mercoledì 26 Agosto 2020.

Il contestatissimo presidente resta in sella, il club pensa a un ultimo tentativo per far cambiare idea a Messi, ma intanto non esclude l’azione legale



