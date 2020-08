Il Barça non si rassegna. Planes: “Lavoriamo perché Messi resti”

La Redazione24

mercoledì 26 Agosto 2020.

Il Barça non si rassegna. Planes: “Lavoriamo perché Messi resti”

Il nuovo d.s.: “Stiamo cercando la soluzione migliore per lui e per noi, vogliamo ricostruire la squadra intorno a Leo”



