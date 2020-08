Juve, rinforzo in mediana: vicino McKennie dallo Schalke 04

Juve, rinforzo in mediana: vicino McKennie dallo Schalke 04 I bianconeri a un passo dallo statunitense: arriverebbe in prestito per 3 milioni con diritto di riscatto a 18. Classe 1998, 32 presenze e 3 reti stagionali continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 26 Agosto 2020.

Juve, rinforzo in mediana: vicino McKennie dallo Schalke 04

I bianconeri a un passo dallo statunitense: arriverebbe in prestito per 3 milioni con diritto di riscatto a 18. Classe 1998, 32 presenze e 3 reti stagionali



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA