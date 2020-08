Juve, Thomas per la svolta a centrocampo. Lâ€™Inter puÃ² sorpassare la Lazio per Fares. E Dalbert torna da Conte…

Juve, Thomas per la svolta a centrocampo. L’Inter può sorpassare la Lazio per Fares. E Dalbert torna da Conte…

Juve, Thomas per la svolta a centrocampo. L’Inter può sorpassare la Lazio per Fares. E Dalbert torna da Conte… Oltre al giovane McKennie, i bianconeri hanno bisogno di esperienza e hanno proposto all’Atletico uno scambio con Bernardeschi. Fiorentina al lavoro per riprendere Biraghi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 26 Agosto 2020.

Juve, Thomas per la svolta a centrocampo. L’Inter può sorpassare la Lazio per Fares. E Dalbert torna da Conte…

Oltre al giovane McKennie, i bianconeri hanno bisogno di esperienza e hanno proposto all’Atletico uno scambio con Bernardeschi. Fiorentina al lavoro per riprendere Biraghi



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA