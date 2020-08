LIVE – Genoa: esonerato Nicola, ufficiale Maran. Chillwell al Chelsea libera Emerson per lâ€™Inter

LIVE – Genoa: esonerato Nicola, ufficiale Maran. Chillwell al Chelsea libera Emerson per l’Inter

LIVE – Genoa: esonerato Nicola, ufficiale Maran. Chillwell al Chelsea libera Emerson per l’Inter Tutto fatto per Maran nuovo allenatore del Genoa: prima di essere annunciato rescinderà con i sardi. E in Sardegna potrebbe invece andare Sottil continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 26 Agosto 2020.

Tutto fatto per Maran nuovo allenatore del Genoa: prima di essere annunciato rescinderà con i sardi. E in Sardegna potrebbe invece andare Sottil



