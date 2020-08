Milan in pole per Brahim Diaz: Ã¨ diventato grande con Guardiola e Zidane

Milan in pole per Brahim Diaz: è diventato grande con Guardiola e Zidane

Milan in pole per Brahim Diaz: è diventato grande con Guardiola e Zidane Debutto tra i professionisti al City, a gennaio 2019 il trasferimento al Real. Affare in prestito con diritto di riscatto continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 26 Agosto 2020.

Milan in pole per Brahim Diaz: è diventato grande con Guardiola e Zidane

Debutto tra i professionisti al City, a gennaio 2019 il trasferimento al Real. Affare in prestito con diritto di riscatto



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA