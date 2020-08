Clamoroso in Nba, Milwaukee boicotta gara-5: non si gioca per il caso Blake

Clamoroso in Nba, Milwaukee boicotta gara-5: non si gioca per il caso Blake Milwaukee e Orlando non si sono presentate in campo quando è suonata la sirena che dà il via alle procedure. A rischio anche le altre partite continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 27 Agosto 2020.

Clamoroso in Nba, Milwaukee boicotta gara-5: non si gioca per il caso Blake

Milwaukee e Orlando non si sono presentate in campo quando è suonata la sirena che dà il via alle procedure. A rischio anche le altre partite



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA