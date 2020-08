Coronavirus, in 4 del Chelsea positivi. Malag√≤: ‚ÄúRiapertura degli stadi √® interesse di tutti‚ÄĚ

La Redazione24

,

giovedì 27 Agosto 2020.

Coronavirus, in 4 del Chelsea positivi. Malagò: “Riapertura degli stadi è interesse di tutti”

Secondo la stampa inglese Mason Mount, Tammy Abraham, Christian Pulisic e Fikayo Tomori positivi dopo una vacanza in Grecia, in quarantena altri 4 giocatori



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport

