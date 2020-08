Hamilton: “Fiero delle reazioni negli Usa, ma qui non so se avrebbe lo stesso effetto”

La Redazione24

,

giovedì 27 Agosto 2020.

Hamilton: “Fiero delle reazioni negli Usa, ma qui non so se avrebbe lo stesso effetto”

Lewis e lo stop del mondo dello sport americano dopo le vicende di Kenosha: “È incredibile in quanti siano al fianco dei giocatori per spingere verso il cambiamento: io farò il possibile, ma dal Belgio è differente che stando là”



