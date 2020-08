Mancini chiama per la prima volta Bastoni, Locatelli e Caputo. E torna anche Chiellini

Mancini chiama per la prima volta Bastoni, Locatelli e Caputo. E torna anche Chiellini Il c.t. azzurro ha convocato 37 giocatori per le partite di Nations League contro Bosnia Erzegovina e Olanda. Jorginho e Tonali in sospeso in attesa dei responsi dei tamponi

La Redazione24

giovedì 27 Agosto 2020.

Il c.t. azzurro ha convocato 37 giocatori per le partite di Nations League contro Bosnia Erzegovina e Olanda. Jorginho e Tonali in sospeso in attesa dei responsi dei tamponi



