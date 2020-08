Ossessione Champions o decimo scudetto? PerchÃ© la Juve deve fare la scelta piÃ¹ logica

Ossessione Champions o decimo scudetto? Perché la Juve deve fare la scelta più logica

giovedì 27 Agosto 2020.

Ossessione Champions o decimo scudetto? Perché la Juve deve fare la scelta più logica

Rosa in là con gli anni, crescita della competitività in Italia ed Europa quasi irraggiungibile: Pirlo non può permettersi di vincere meno di Sarri, ma chi spiega a CR7 e i tifosi che conviene mollare la coppa?



