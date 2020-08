Paratici e la costosa grana Higuain. Cavani √® libero, ma vuole almeno 10 milioni…

La Redazione24

,

giovedì 27 Agosto 2020.

Paratici e la costosa grana Higuain. Cavani è libero, ma vuole almeno 10 milioni…

Per il dirigente bianconero non sarà facile piazzare il Pipita e il suo ingaggio da top player. Le richieste elevate frenano il ritorno del Matador in serie A



