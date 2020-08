Conte, un anno fa: “Se Brozo matura √® un top mondiale‚ÄĚ. Non √® maturato, si accettano offerte

Conte, un anno fa: “Se Brozo matura è un top mondiale”. Non è maturato, si accettano offerte Le bizze del croato non sono state compensate dal rendimento che Conte si aspettava. E ora l’Inter sul mercato per lui si guarda attorno continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 28 Agosto 2020.

Conte, un anno fa: “Se Brozo matura è un top mondiale”. Non è maturato, si accettano offerte

Le bizze del croato non sono state compensate dal rendimento che Conte si aspettava. E ora l’Inter sul mercato per lui si guarda attorno



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA