Inter a tutta su Kolarov: c’è il sì del giocatore, ora bisogna convincere la Roma

Inter a tutta su Kolarov: c’è il sì del giocatore, ora bisogna convincere la Roma Conte spinge per il serbo, in scadenza nel 2021: doppio ruolo in campo e grande personalità nello spogliatoio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 28 Agosto 2020.

Inter a tutta su Kolarov: c’è il sì del giocatore, ora bisogna convincere la Roma

Conte spinge per il serbo, in scadenza nel 2021: doppio ruolo in campo e grande personalità nello spogliatoio



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA