La prof.ssa Graziella Spinali è la nuova dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Casopero” di Cirò Marina

Vincitrice dell’ultimo Concorso Nazionale per Dirigenti Scolastici, la prof.ssa Spinali si pone tra i primi cinque dirigenti più giovani d’Italia

La Redazione

Cirò Marina,

venerdì 28 Agosto 2020.

Dopo le alterne vicende dirigenziali di questi ultimi anni, l’Istituto Comprensivo “Gian Teseo Casopero” di Cirò Marina ritorna ad avere stabilitĂ : è stato, infatti, assegnato alla neo dirigente Graziella Spinali, del luogo, che proprio ieri ha firmato la nomina per l’importante incarico presso l’Ufficio Scolastico della Regione Calabria.

Vincitrice dell’ultimo Concorso Nazionale per Dirigenti Scolastici, la prof.ssa Spinali si pone tra i primi cinque dirigenti più giovani d’Italia ed annovera nel suo curriculum vitae vari titoli di istruzione e formazione, tutti conseguiti con il massimo dei voti e con lode. Dott.ssa in Chimica e Maestro di Pianoforte, (Diploma Decennale Vecchio Ordinamento in Pianoforte e Biennio Accademico di II Livello conseguiti presso il Conservatorio di Cosenza), ha conseguito, poi, le abilitazioni per concorso necessarie all’insegnamento di strumento musicale e di musica (Biennio Abilitante per la Formazione dei Docenti della Classe di Concorso di Pianoforte e il TFA Ordinario II ciclo per la Classe di Concorso di Educazione Musicale presso l’UNICAL).

Varie e importanti sono state le sue esperienze musicali in campo nazionale ed europeo, tra cui la partecipazione a prestigiosi concerti e masterclasses (tra tutti: Teatro dell’Opera di Roma, Accademia Liszt di Budapest, Regia Università di Stoccolma) tenendo anche delle lectio magistralis.

“Da docente di ruolo di Strumento Musicale-Pianoforte ho deciso di affrontare il Concorso per Dirigenti Scolastici pur consapevole dell’alto grado di difficoltà e dell’enorme quantità di studio che avrebbe richiesto”, dichiara la nuova D.S.

“Sono onorata ed emozionata di iniziare questa mia nuova esperienza professionale proprio in una Scuola del mio paese: l’Istituto Comprensivo Casopero che è una delle più complesse della nostra cittadina perché, oltre alla Sezione Scuola Secondaria di Primo Grado, comprende le Sezioni di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria nei plessi Affatato, Capo Trionto, Don Vitetti, Wojtyla e Butera”, precisa la Spinali.

“Avverto, una grande, doppia responsabilità :

verso la Scuola e, soprattutto, verso la mia comunità . Sento l’onere ed il

desiderio di porre la mia professionalitĂ e le mie competenze al servizio degli

alunni, delle loro famiglie e del territorio, in sinergia con tutte le alte

professionalità di cui è già ricco l’Istituto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA