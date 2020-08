Maresca passa alla corte di Guardiola: allenerÃ  l’Under 23 del Manchester City

Maresca passa alla corte di Guardiola: allenerà l’Under 23 del Manchester City

Maresca passa alla corte di Guardiola: allenerà l'Under 23 del Manchester City L'ex centrocampista viene da un'esperienza al West Ham da vice di Pellegrini e ha sempre guardato a Pep come modello per la carriera in panchina

La Redazione24

,

venerdì 28 Agosto 2020.

Maresca passa alla corte di Guardiola: allenerà l’Under 23 del Manchester City

L’ex centrocampista viene da un’esperienza al West Ham da vice di Pellegrini e ha sempre guardato a Pep come modello per la carriera in panchina



