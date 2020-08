500 mila euro dal Ministero per 18 interventi e 18 istituti scolastici della provincia di Crotone per la messa insicurezza delle scuole

L’amministrazione provinciale ha predisposto gli interventi necessari per le misure anti covid degli istituti scolastici di propria competenza

La Redazione

Crotone,

sabato 29 Agosto 2020.

500 mila euro finanziati dal ministero per 18 interventi e 18 istituti scolastici della provincia, un risultato che si è potuto conseguire grazie al lavoro meticoloso e certosino di tutto il settore edilizia scolastica che non ha goduto neanche di un giorno di ferie per arrivare puntuali e precisi a questo appuntamento.

Il dirigente del settore architetto Nicola Artese, il responsabile del settore ingegnere Domenico Zizza in collaborazione con tutti i dirigenti degli istituti scolastici a seguito dei vari incontri che svolti sia collegialmente presso la Provincia, e sia singolarmente per ogni scuola con ogni dirigente, hanno verificato quelli che erano i requisiti necessari per garantire l’avvio nel nuovo anno scolastico. Si lavora incessantemente per dare risposte alle esigenze del territorio, ed in questo caso in particolare per garantire il ritorno a scuola in sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA