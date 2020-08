Calciomercato LIVE – Milik sempre piÃ¹ vicino alla Roma, al Napoli Under e Riccardi. Messi: il Psg non si arrende

Calciomercato LIVE – Milik sempre più vicino alla Roma, al Napoli Under e Riccardi. Messi: il Psg non si arrende

sabato 29 Agosto 2020.

Calciomercato LIVE – Milik sempre più vicino alla Roma, al Napoli Under e Riccardi. Messi: il Psg non si arrende

Il silenzio della Juve spinge verso la capitale l’attaccante del Napoli, in arrivo dai giallorossi Under e il giovane Riccardi. Gollini rientrerà tra 2-3 mesi e a Sportiello i panni del secondo stanno stretti. Verona, dopo Ruegg, Pandur e Magnani è in arrivo anche Tameze



