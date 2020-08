Ibra mette il turbo al Diavolo: gol e punti, con lui il Milan raddoppia la velocitÃ

La Redazione24

,

sabato 29 Agosto 2020.

Ibra mette il turbo al Diavolo: gol e punti, con lui il Milan raddoppia la velocità

I numeri del rendimento rossonero con e senza lo svedese: da 0,94 a 2,23 reti a partita, da 21 punti (in 17 gare) a 45 (in 21). Ma arriva l’incognita dell’impegno in coppa



