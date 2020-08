Messi-BarÃ§a, muro contro muro: la Pulce dice no al tampone

Messi-Bar├ža, muro contro muro: la Pulce dice no al tampone

La Redazione24

,

sabato 29 Agosto 2020.

Messi-Barça, muro contro muro: la Pulce dice no al tampone

L’emittente catalana Rac1 annuncia che Lionel non si presenterà per le prove anti-Covid con il resto dei compagni. Preludio alla rottura definitiva?



