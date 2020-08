Messi, il futuro in 48 ore. E a Barcellona sbarca Guardiola…

sabato 29 Agosto 2020.

Messi, il futuro in 48 ore. E a Barcellona sbarca Guardiola…

L’argentino non ha ancora sciolto le riserve sulla propria presenza al primo allenamento agli ordini di Koeman. L’arrivo di Pep (ufficialmente in vacanza) in Catalogna alimenta le voci di addio al Barça



