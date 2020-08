Milan, il mercato lo pagano gli ex: “tesoretto” Suso-Rodriguez per l’assalto a Tonali

Milan, il mercato lo pagano gli ex: “tesoretto” Suso-Rodriguez per l’assalto a Tonali La doppia cessione dei giocatori in prestito è valutata 27 milioni: 10 per il prestito del talento del Brescia, 7 per i riscatti di Kjaer e Saelemakers, il resto per arrivare a Bakayoko e Brahim Diaz continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

domenica 30 Agosto 2020.

La doppia cessione dei giocatori in prestito è valutata 27 milioni: 10 per il prestito del talento del Brescia, 7 per i riscatti di Kjaer e Saelemakers, il resto per arrivare a Bakayoko e Brahim Diaz



