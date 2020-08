Pubblicato il bando di gara per lâ€™adeguamento sismico della sede COM di CirÃ² Marina

Pubblicato il bando di gara per l’adeguamento sismico della sede COM di Cirò Marina

Il termine per il ricevimento delle offerte da parte degli operatori economici scadrà il giorno 21 Settembre alle ore 12:00

La Redazione

Catanzaro,

domenica 30 Agosto 2020.

Pubblicato sul sito della SUA della Provincia di Crotone, all’albo on-line del Comune di Ciro’ Marina e sul sito istituzionale dell’Ente il bando di gara per l’adeguamento sismico della sede COM di Cirò Marina. L’importo dell’appalto e’ di circa 400.000,00 euro interamente finanziati dalla Regione Calabria. In particolare, il progetto esecutivo a base dell’appalto è finalizzato all’adeguamento sismico delle strutture portanti degli edifici, atto a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni ai sensi del D.M. 17 Gennaio 2018, con lo scopo di soddisfare le esigenze d’uso richieste. A tal fine, si è adoperato affinché fossero sensibilmente adeguate la rigidezza, la resistenza e la duttilità dei singoli elementi strutturali. La sede COM del Servizio Nazionale della Protezione Civile si compone di due edifici, individuati in progetto, come corpo A e corpo B e risultano ubicati in prossimità dello svincolo Sud di Cirò Marina. Attualmente il Corpo B viene utilizzato dall’Ente come deposito di parte dei suoi mezzi meccanici. L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura di gara aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del Codice degli Appalti, con attribuzione di 90 punti all’offerta tecnica e 10 punti all’offerta economica. Il termine per il ricevimento delle offerte da parte degli operatori economici scadrà il giorno 21 Settembre alle ore 12:00. Continua quindi in maniera frenetica l’attività dell’Ufficio Tecnico-Settore Lavori Pubblici e Manutenzione per l’appalto e la spesa dei numerosi finanziamenti di cui e’ beneficiario il Comune di Cirò Marina. A tal proposito, nei prossimi giorni, l’Ing. Iacovino procederà con l’approvazione della progettazione esecutiva dell’intervento di adeguamento sismico della sede Municipale individuato come centro COC.

