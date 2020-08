Turismo sostenibile: il presidente f. f. della Provincia di Crotone Saporito ha incontrato l’on. Pecoraro Scanio

La Calabria è una risorsa per il vero turismo sostenibile tra natura e cultura. Occorre valorizzare il turismo sicuro e slow durante tutto l’anno

La Redazione

Crotone,

domenica 30 Agosto 2020.

Il neo

Presidente facente funzioni della Provincia di Crotone Simone Saporito

ha incontrato a Le Castella l’On. Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente

della Fondazione UniVerde e già Ministro dell’Ambiente, promotore con

l’inviato di Striscia la notizia Jimmy Ghione della campagna

#IoViaggioItaliano.

L’iniziativa

è stata promossa al fine di lanciare l’invito a visitare i tre Parchi

nazionali e le meraviglie naturali e culturali della Calabria.

“La

sfida del turismo sostenibile può fare della Calabria una regione

simbolo, afferma Pecoraro Scanio. La lentezza può essere un valore per

uno slow tourism e la scarsa densitĂ di popolazione un vantaggio per il

turismo sicuro e sostenibile”.

La Calabria ha diritto a una maggiore attenzione nei progetti di rilancio del turismo dopo l’emergenza Covid-19.

Occorre

proporla come meta di un turismo naturalistico per la meraviglia della

biodiversitĂ e valorizzarla per quel tesoro di cultura della Magna

Grecia che insieme a monasteri e castelli di grande bellezza rappresenta

un patrimonio culturale ancora non adeguatamente conosciuto.

