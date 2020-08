Apertura campagna elettorale del Candidato a sindaco di Crotone, Antonio Manica

Si è svolta sabato sera la cerimonia che ufficializza l’apertura della campagna elettorale del candidato alla carica di sindaco del Comune di Crotone della coalizione di centrodestra, Antonio Manica

La Redazione

Crotone,

lunedì 31 Agosto 2020.

Nella location del Best Western San Giorgio i delegati dei 310 candidati al Consiglio comunale delle dieci liste che sostengono la candidatura di Manica sono intervenuti davanti al parterre composto dagli onorevoli Sergio Torromino, di Forza Italia, e Wanda Ferro, di Fratelli d’Italia, dal presidente del Consiglio regionale, Domenico Tallini, e dai consiglieri regionali Pietro Raso, Lega, e Filippo Pietropaolo, Fratelli d’Italia.

L’aspirante primo cittadino ha aperto la cerimonia ringraziando

tutti i presenti, ai quali ha illustrato il suo programma politico, per il

sostegno in questa gara elettorale: “Questa campagna elettorale sarà dura, ma

essere candidato a sindaco della propria città è un onore. Ci chiamano

coalizione extralarge, hanno definito la nostra conferenza stampa di

presentazione l’Ultima cena, di Leonardo, ci hanno definito l’armata

Brancaleone. Continuate pure ad ironizzare, offendete pure sui social. Noi

siamo, come ci hanno definito all’inizio, una corazzata, una bellissima

corazzata, e come tali siamo schierati dalla stessa parte, tutti uniti e

compatti”.

La guida del candidato Manica e di tutta la coalizione è il

programma di governo, ispirato alla normalitĂ e alla concretezza. Basato sui

servizi essenziali che ogni comunità merita. ” Pretendo – ha detto Manica nel

suo intervento – che gli amministratori siano persone capaci e competenti, che

svolgano il loro lavoro con cuore e dedizione. Tutto questo deve avvenire

attraverso il cambiamento del rapporto tra cittadino e Comune, che deve avere

collaborazione e fiducia da parte della sua comunitĂ e noi dobbiamo essere

trasparenti con i cittadini. Questo deve essere il nostro codice, il nostro

Vangelo. Non c’è più tempo da perdere. Io ho avuto il coraggio di metterci la

faccia, ma dobbiamo dare coraggio anche ai crotonesi. Non possiamo deludere piĂą

queste aspettative. Io sono abituato ad andare fino in fondo e sempre uniti e

compatto navighiamo insieme verso Piazza della Resistenza”.

Bisogna ritrovare l’orgoglio di essere crotonesi, secondo

l’onorevole Torromino, e ciò sarĂ possibile attraverso il lavoro di Antonio

Manica che sarà “ lungo e difficile, ma questa amministrazione pian piano si

rafforzerĂ e farĂ capire che noi siamo i veri crotonesi e non quelli che sono i

detrattori di questa città ”.

In una campagna elettorale particolare, la prima dopo

l’emergenza Covid, non è venuto a mancare il sostegno e la presenza

dell’onorevole Ferro, la quale, a nome del centrodestra, ha ringraziato Antonio

Manica per essere sceso in campo e per “non aver fatto quello che spesso i

tanti professionisti calabresi fanno per timore della responsabilitĂ diretta di

amministrare i territori. Sul suo nome, indicato da Sergio Torromino, c’è stata

l’unanimità da parte di tutto il centrodestra”.

Dopo una lunga e dolorosa fase di oscurantismo della

politica crotonese, secondo Tallini oggi a Crotone inizia una nuova fase, in

cui il centrodestra torna compatto attorno ad Antonio Manica: “Questa è

l’armata della societĂ civile a Crotone, che apre una nuova era che non durerĂ

un mese o il tempo della campagna elettorale, perché questa sera Antonio Manica

ha dimostrato di essere il piĂą concreto tra di noi e di avere le competenze

professionali che deve avere una classe dirigente che si appresta a scrivere

una nuova pagina di storia. Da Crotone passa anche la Calabria, perché sono

convinto che darete lustro al centrodestra. Solo coloro che hanno le mani

libere possono usare le parole che ho sentito qui questa sera”.

All’evento ha voluto partecipare anche il presidente della

Regione, Jole Santelli, attraverso una lettera alla cittĂ e al candidato a

sindaco, nella quale ha espresso gratitudine per aver iniziato a dare “impulso e

indirizzo ad una cittĂ che merita rispetto e che da sempre detiene le

potenzialitĂ per tornare ad essere la Kroton di un tempo. Sono certa che dal 22

settembre avremo al governo della città degli interlocutori credibili. Questo –

conclude il governatore – è segno che la rivoluzione è iniziata e vedo in voi,

non una nave da guerra, ma gli uomini che vinceranno questa battaglia”.

“Il vostro coraggio – ha detto in chiusura Antonio Manica,

rivolgendosi ai candidati – è il mio coraggio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA