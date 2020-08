Sorteggio Europa League: il Milan va in Irlanda, sfida lo Shamrock Rovers

Sorteggio Europa League: il Milan va in Irlanda, sfida lo Shamrock Rovers A Nyon l’estrazione del secondo turno preliminare, in campo il 17 settembre. I rossoneri giocheranno in trasferta. Ecco tutti gli accoppiamenti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

lunedì 31 Agosto 2020.

