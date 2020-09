Ausilio: “Nainggolan? Non escludo che resti. Tutti vorrebbero Messi, ma…”

Ausilio: “Nainggolan? Non escludo che resti. Tutti vorrebbero Messi, ma…” Il d.s. nerazzurro: “Per Kolarov trattiamo, Vidal non è un nostro giocatore, mai parlato col Brescia per Tonali. Difficile vendere, non faremo investimenti onerosi” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 01 Settembre 2020.

Ausilio: “Nainggolan? Non escludo che resti. Tutti vorrebbero Messi, ma…”

Il d.s. nerazzurro: “Per Kolarov trattiamo, Vidal non è un nostro giocatore, mai parlato col Brescia per Tonali. Difficile vendere, non faremo investimenti onerosi”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA