Brozovic vuole solo l’Inter: “Amo questa maglia, resto ancora a lungo”

Brozovic vuole solo l’Inter: “Amo questa maglia, resto ancora a lungo” Il bad boy nerazzurro dice la sua in un lungo post su Instagram: “Ho sempre dato tutto me stesso per questa squadra e per questa città dove mi sento veramente a casa” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 01 Settembre 2020.

Brozovic vuole solo l’Inter: “Amo questa maglia, resto ancora a lungo”

Il bad boy nerazzurro dice la sua in un lungo post su Instagram: “Ho sempre dato tutto me stesso per questa squadra e per questa città dove mi sento veramente a casa”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA