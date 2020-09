Bye bye BarÃ§a: Rakitic al Siviglia, poi Vidal, Suarez… Una big sul mercato

Bye bye Barça: Rakitic al Siviglia, poi Vidal, Suarez… Una big sul mercato

La Redazione24

,

martedì 01 Settembre 2020.

Non solo Messi, dopo l’arrivo di Koeman mezzo Barcellona ha le valigie pronte. Il croato torna in Andalusia, il cileno vuole l’Inter, la Juve alla finestra per l’uruguaiano. Ecco i casi più spinosi



