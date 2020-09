CirÃ² Marina, ecco gli Scrutatori per le elezioni comunali e referendum per il 20 e 21 settembre 2020

CirĂ² Marina, ecco gli Scrutatori per le elezioni comunali e referendum per il 20 e 21 settembre 2020

In totale sono 56 gli Scrutatori scelti per le 14 sezioni e 56 sostituti

La Redazione

CirĂ² Marina,

martedì 01 Settembre 2020.

La Commissione Elettorale Comunale, riunitasi il 27 agosto 2020, in vista del Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e, delle Elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020, presieduta dal Commissario Straordinario Dott. Girolamo Bonfissuto, dal Dott. Gianfranco Ielo come membro effettivo e assistita dal Segretario Dott.ssa Marisa Immacolata Ginese, ha deciso di procedere alla nomina degli scrutatori mediante sorteggio dall’Albo Generale.

Ecco i nomi degli Scrutatori per le elezioni e referendum per domenica 20 e lunedi 21 settembre 2020. In totale sono 56 gli Scrutatori scelti per le 14 sezioni e 56 sostituti.

SCRUTATORI SORTEGGIATI

SCRUTATORI SOSTITUTI

