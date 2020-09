Inter, ripresa il 7 settembre. Oggi tampone per Hakimi e Nainggolan

Inter, ripresa il 7 settembre. Oggi tampone per Hakimi e Nainggolan I due giocatori anticipano la ripresa degli allenamenti. Per il belga è in corso la trattativa tra Cagliari e nerazzurri, ma la prima offerta dei sardi sarebbe stata respinta continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 01 Settembre 2020.

