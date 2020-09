Rinnovo Donnarumma, non ha senso aspettare. Atalanta, c’Ã¨ Lasagna per primo

Rinnovo Donnarumma, non ha senso aspettare. Atalanta, c’è Lasagna per primo

Rinnovo Donnarumma, non ha senso aspettare. Atalanta, c'è Lasagna per primo Il Milan ha tre nodi da sciogliere in fretta: portiere, terzino destro e centrale difensivo. Per l'attaccante dell'Udinese la forbice tra domanda (25 milioni) e offerta (20) non è larghissima

Il Milan ha tre nodi da sciogliere in fretta: portiere, terzino destro e centrale difensivo. Per l’attaccante dell’Udinese la forbice tra domanda (25 milioni) e offerta (20) non è larghissima



